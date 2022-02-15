Велика Британія перевела частину дипломатів із посольства у Києві до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Велика Британія перевела частину співробітників посольства з Києва до Львова. Про це заявила міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс в інтерв'ю телеканалу Sky News, пише УНН.
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"Ми перевели частину наших співробітників на захід України, до Львова, але зберегли присутність у Києві", - заявила Трасс.
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За її словами, Британія постійно стежить за ситуацією в Україні, щоб дипперсонал країни був у безпеці.
Що було раніше
Напередодні Сполучені Штати ухвалили рішення закрити посольство США в Києві і "тимчасово передислокують" невелику кількість дипломатичних співробітників, що залишилися, до Львова "у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських військ".
Раніше подібне рішення ухвалила низка західних урядів.