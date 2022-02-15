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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 63799 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Велика Британія перевела частину дипломатів із посольства у Києві до Львова

Велика Британія перевела частину дипломатів із посольства у Києві до Львова

Київ • УНН

 • 16925 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Велика Британія перевела частину співробітників посольства з Києва до Львова. Про це заявила міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс в інтерв'ю телеканалу Sky News, пише УНН.

Цитата:

"Ми перевели частину наших співробітників на захід України, до Львова, але зберегли присутність у Києві", - заявила Трасс.

Деталі

За її словами, Британія постійно стежить за ситуацією в Україні, щоб дипперсонал країни був у безпеці.

Що було раніше

Напередодні Сполучені Штати ухвалили рішення закрити посольство США в Києві і "тимчасово передислокують" невелику кількість дипломатичних співробітників, що залишилися, до Львова "у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських військ".

Раніше подібне рішення ухвалила низка західних урядів.

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