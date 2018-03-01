Велика Британія хоче укласти з ЄС всеосяжну угоду про економічне співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Лондон хоче укласти з Євросоюзом всеосяжну угоду про економічне співробітництво в рамках реалізації Brexit. Про це в п'ятницю повідомила прес-служба глави британського уряду Терези Мей, яка поширила витяги з її програмної промови щодо Brexit, з якою вона виступить 2 березня в Лондоні, передає УНН.
“Я хочу найширшу і найглибшу угоду, що охоплює більше секторів і дозволяє вести співробітництво в більш повному обсязі, ніж будь-яка з нині існуючих у світі угод про вільну торгівлю. Я вважаю, що цього можна досягти, оскільки це в інтересах ЄС та в наших інтересах теж ”, - навела прес-служба слова Мей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мей заявила Туску, що не згодна із проектом документа ЄС по Brexit
У промові під назвою “Наше майбутнє партнерство” прем’єр-міністр викладе своє бачення щодо майбутнього партнерства Великої Британії і Євросоюзу.
Так, Лондон “виступає за вільну торгівлю, засновану на високих стандартах”, а також планує “налагоджувати всеосяжне економічне співробітництво” зі своїми сусідами в ЄС і укладати торговельні угоди з “державами по всьому світу”.
Мей у своєму виступі зверне увагу на те, що Великій Британії необхідно досягти такої угоди про майбутнє партнерство з ЄС, яка буде “поважати результати референдуму”.
При цьому, як стверджується, Brexit не ставить за мету “дистанціюватися” від європейських сусідів. Майбутня угода з ЄС також має “захистити робочі місця” британців і забезпечити їх безпеку.
Нагадаємо, В Європейському Союзі називають плани Сполученого Королівства на перехідний період після Brexit ілюзорними. Головний представник ЄС на переговорах з Великою Британією щодо Brexit Мішель Барньє 27 лютого заявив про те, що плани Великої Британії вибити собі особливий доступ до єдиного ринку ЄС, зокрема для автомобілів та лікарських засобів, є “виколупуванням родзинок”.