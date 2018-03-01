Велика Британія хоче укласти з ЄС всеосяжну угоду про економічне співробітництво

КИЇВ. 2 березня. УНН. Лондон хоче укласти з Євросоюзом всеосяжну угоду про економічне співробітництво в рамках реалізації Brexit. Про це в п'ятницю повідомила прес-служба глави британського уряду Терези Мей, яка поширила витяги з її програмної промови щодо Brexit, з якою вона виступить 2 березня в Лондоні, передає УНН.