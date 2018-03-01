Великобритания хочет заключить с ЕС всеобъемлющее соглашение об экономическом сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Лондон хочет заключить с Евросоюзом всеобъемлющее соглашение об экономическом сотрудничестве в рамках реализации Brexit. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы британского правительства Терезы Мэй, которая распространила выдержки из её программной речи по Brexit, с которой она выступит 2 марта в Лондоне, передает УНН.
“Я хочу самое широкое и глубокое соглашение, охватывающее больше секторов и позволяющее вести сотрудничество в более полном объеме, чем любое из ныне существующих в мире соглашений о свободной торговле. Я считаю, что этого можно достичь, поскольку это в интересах ЕС и в наших интересах тоже”, — привела пресс-служба слова Мэй.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэй заявила Туску, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit
В речи под названием “Наше будущее партнерство” премьер-министр изложит свое видение будущего партнерства Великобритании и Евросоюза.
Так, Лондон “выступает за свободную торговлю, основанную на высоких стандартах”, а также планирует “налаживать всеобъемлющее экономическое сотрудничество” со своими соседями в ЕС и заключать торговые соглашения с “государствами по всему миру”.
Мэй в своем выступлении обратит внимание на то, что Великобритании необходимо достичь такого соглашения о будущем партнерстве с ЕС, которое будет “уважать результаты референдума”.
При этом, как утверждается, Brexit не ставит целью “дистанцироваться” от европейских соседей. Будущее соглашение с ЕС призвано также “защитить рабочие места” британцев и обеспечить их безопасность.
Напомним, в Европейском Союзе называют планы Соединенного Королевства на переходный период после Brexit иллюзорными. Главный представитель ЕС на переговорах с Великобританией по Brexit Мишель Барнье 27 февраля заявил о том, что планы Великобритании выбить себе особый доступ к единому рынку ЕС, в частности для автомобилей и лекарственных средств, является “выковыриванием изюминок”.