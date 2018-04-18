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Велика Британія дала ООН 24 години на роз'яснення ситуації з розслідуванням хіматак у Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Лондон запросив секретаріат ООН протягом 24 годин роз’яснити для членів Ради Безпеки ситуацію з розслідуванням резонансної хімічної атаки у місті Дума під Дамаском. З відповідною ініціативою виступила постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс на засіданні Радбезу, інформує УНН.

Велика Британія дала ООН 24 години на роз'яснення ситуації з розслідуванням хіматак у Сирії

“Я думаю, буде дуже корисно провести для Ради або брифінг, або надати коротке зведення про те, в якій стадії зараз знаходяться Місія зі встановлення фактів Організації по забороні хімічної зброї і Департаменту з питань безпеки ООН та про їхні подальші плани, а також чи були які-небудь затримки у доступі в Думі, і пояснити, що викликало цю затримку. Якби це можна було б зробити в наступні 24 години, я була б дуже вдячна”, — сказала дипломат, адресувати своє прохання секретаріату ООН.

Як раніше повідомляв УНН, Держдепартамент США не може підтвердити, що команда експертів Організація із заборони хімічної зброї прибула в сирійське місто Дума. За його даними, фахівців ОЗХЗ там немає, а збереження доказів хімічної атаки викликає стурбованість, заявила в рамках регулярного брифінгу для журналістів начальник прес-служби зовнішньополітичного відомства Гізер Нойєрт.

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