Велика Британія дала ООН 24 години на роз'яснення ситуації з розслідуванням хіматак у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Лондон запросив секретаріат ООН протягом 24 годин роз’яснити для членів Ради Безпеки ситуацію з розслідуванням резонансної хімічної атаки у місті Дума під Дамаском. З відповідною ініціативою виступила постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс на засіданні Радбезу, інформує УНН.
“Я думаю, буде дуже корисно провести для Ради або брифінг, або надати коротке зведення про те, в якій стадії зараз знаходяться Місія зі встановлення фактів Організації по забороні хімічної зброї і Департаменту з питань безпеки ООН та про їхні подальші плани, а також чи були які-небудь затримки у доступі в Думі, і пояснити, що викликало цю затримку. Якби це можна було б зробити в наступні 24 години, я була б дуже вдячна”, — сказала дипломат, адресувати своє прохання секретаріату ООН.
Як раніше повідомляв УНН, Держдепартамент США не може підтвердити, що команда експертів Організація із заборони хімічної зброї прибула в сирійське місто Дума. За його даними, фахівців ОЗХЗ там немає, а збереження доказів хімічної атаки викликає стурбованість, заявила в рамках регулярного брифінгу для журналістів начальник прес-служби зовнішньополітичного відомства Гізер Нойєрт.