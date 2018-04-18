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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Великобритания дала ООН 24 часа для разъяснения ситуации с расследованием химатак в Сирии

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Лондон запросила секретариат ООН в течение 24 часов разъяснить для членов Совета Безопасности ситуацию с расследованием резонансной химической атаки в городе Дума под Дамаском. С соответствующей инициативой выступила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совбеза, передает УНН.

Великобритания дала ООН 24 часа для разъяснения ситуации с расследованием химатак в Сирии

“Я думаю, будет очень полезно провести для Совета или брифинг, или предоставить краткую сводку о том, в какой стадии сейчас находятся Миссия по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия и Департамента по вопросам безопасности ООН и об их дальнейших планах, а также и были ли какие-то задержки на пути к Думе, и что стало их причиной. Если бы это можно было бы сделать в следующие 24 часа, я была бы очень благодарна”, — сказала дипломат, адресовать свою просьбу секретариата ООН.

Как ранее сообщал УНН, Госдепартамент США не может подтвердить, что команда экспертов Организация по запрещению химического оружия прибыла в сирийский город Дума. По его данным, специалистов ОЗХО там нет, а сохранение доказательств химической атаки вызывает обеспокоенность, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

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