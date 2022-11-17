Велика Британія заблокувала продаж чіпів китайській фірмі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Британський уряд заблокував поглинання китайською компанією виробника мікрочіпів із Уельсу, назвавши це загрозою для національної безпеки, передає УНН.
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Nexperia, нідерландська фірма, що належить китайській Wingtech, оголосила минулого року про придбання 100% акцій Newport Wafer Fab, одного з найбільших британських виробників напівпровідників.
У середу пізно ввечері уряд заявив, що секретар у справах бізнесу Грант Шаппс видав наказ, що "вимагає від Nexperia продати не менше 86% Newport Wafer Fab для запобігання потенційним ризикам для національної безпеки".
Nexperia заявила, що "шокована" цим рішенням.
"Рішення помилкове, і ми подамо апеляцію, щоб скасувати цей наказ про продаж, - заявив регіональний менеджер фірми. - Це рішення надсилає чіткий сигнал про те, що Велика Британія закрита для бізнесу".
Доповнення
Велика Британія намагається знайти баланс між важливістю економічних зв'язків з Китаєм і побоюваннями щодо зростання глобального впливу Пекіна.
Глава британського розвідувального управління МІ-5 Кен МакКаллум у середу підкреслив "масштаб та розмах збору Китаєм інформації з використанням не лише офіцерів розвідки та кіберхакерів, а й бізнесменів та дослідників для крадіжки урядової та комерційної інформації".
На саміті "Великої двадцятки" в Індонезії цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Китай є "найбільшою державною загрозою нашій економічній безпеці", хоча він також наголосив на важливості зв'язків з Пекіном.