Велика Британія заблокувала продаж чіпів китайській фірмі

Деталі

Nexperia, нідерландська фірма, що належить китайській Wingtech, оголосила минулого року про придбання 100% акцій Newport Wafer Fab, одного з найбільших британських виробників напівпровідників.

У середу пізно ввечері уряд заявив, що секретар у справах бізнесу Грант Шаппс видав наказ, що "вимагає від Nexperia продати не менше 86% Newport Wafer Fab для запобігання потенційним ризикам для національної безпеки".

Nexperia заявила, що "шокована" цим рішенням.

"Рішення помилкове, і ми подамо апеляцію, щоб скасувати цей наказ про продаж, - заявив регіональний менеджер фірми. - Це рішення надсилає чіткий сигнал про те, що Велика Британія закрита для бізнесу".

Доповнення

Велика Британія намагається знайти баланс між важливістю економічних зв'язків з Китаєм і побоюваннями щодо зростання глобального впливу Пекіна.

Глава британського розвідувального управління МІ-5 Кен МакКаллум у середу підкреслив "масштаб та розмах збору Китаєм інформації з використанням не лише офіцерів розвідки та кіберхакерів, а й бізнесменів та дослідників для крадіжки урядової та комерційної інформації".

На саміті "Великої двадцятки" в Індонезії цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Китай є "найбільшою державною загрозою нашій економічній безпеці", хоча він також наголосив на важливості зв'язків з Пекіном.