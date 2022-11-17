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Велика Британія заблокувала продаж чіпів китайській фірмі

Велика Британія заблокувала продаж чіпів китайській фірмі

Київ • УНН

 • 286002 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Британський уряд заблокував поглинання китайською компанією виробника мікрочіпів із Уельсу, назвавши це загрозою для національної безпеки, передає УНН.

Деталі

Nexperia, нідерландська фірма, що належить китайській Wingtech, оголосила минулого року про придбання 100% акцій Newport Wafer Fab, одного з найбільших британських виробників напівпровідників.

У середу пізно ввечері уряд заявив, що секретар у справах бізнесу Грант Шаппс видав наказ, що "вимагає від Nexperia продати не менше 86% Newport Wafer Fab для запобігання потенційним ризикам для національної безпеки".

Nexperia заявила, що "шокована" цим рішенням.

"Рішення помилкове, і ми подамо апеляцію, щоб скасувати цей наказ про продаж, - заявив регіональний менеджер фірми. - Це рішення надсилає чіткий сигнал про те, що Велика Британія закрита для бізнесу".

Доповнення

Велика Британія намагається знайти баланс між важливістю економічних зв'язків з Китаєм і побоюваннями щодо зростання глобального впливу Пекіна.

Глава британського розвідувального управління МІ-5 Кен МакКаллум у середу підкреслив "масштаб та розмах збору Китаєм інформації з використанням не лише офіцерів розвідки та кіберхакерів, а й бізнесменів та дослідників для крадіжки урядової та комерційної інформації".

На саміті "Великої двадцятки" в Індонезії цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Китай є "найбільшою державною загрозою нашій економічній безпеці", хоча він також наголосив на важливості зв'язків з Пекіном.

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