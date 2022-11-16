Глава британської розвідки: Іран 10 разів намагався викрасти чи вбити мешканців Великої Британії

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Кен МакКаллум, генеральний директор Служби безпеки, відомої як МІ5, сказав, що хоча вдома Тегеран вдавався до насильства, щоб змусити критиків замовкнути, його "агресивні спецслужби" також безпосередньо проектували загрозу Великої Британії.

"У найгостріших випадках це включало прагнення викрасти або навіть убити британців або осіб, які проживають у Великій Британії, яких вважають ворогами режиму", - сказав МакКаллум у своєму виступі в штаб-квартирі МІ5.

"Тільки з січня ми бачили щонайменше десять таких потенційних загроз".

Слова глави британської розвідки перегукуються з аналогічними зауваженнями президента Франції Еммануеля Макрона, зробленими раніше в середу, про те, що Іран поводиться дедалі агресивніше стосовно Франції, затримуючи її громадян.

Зі свого боку, Іран звинуватив противників Заходу у розпалюванні загальнонаціональних протестів, викликаних смертю іранської курдської жінки Махси Аміні 16 вересня під вартою в "поліції моралі".

"Нинішня хвиля протестів в Ірані ставить фундаментальні питання перед тоталітарним режимом, - сказав МакКаллум. - Це може сигналізувати про глибокі зміни, але траєкторія невизначена".