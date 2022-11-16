Глава британской разведки: Иран 10 раз пытался похитить или убить жителей Великобритании

Детали

Кен МакКаллум, генеральный директор Службы безопасности, известной как МИ5, сказал, что хотя дома Тегеран прибегал к насилию, чтобы заставить критиков замолчать, его "агрессивные спецслужбы" также непосредственно проецировали угрозу Великобритании.

"В острейших случаях это включало стремление похитить или даже убить британцев или лиц, проживающих в Великобритании, которых считают врагами режима", - сказал МакКаллум в своем выступлении в штаб-квартире МИ5.

"Только с января мы видели по меньшей мере десять таких потенциальных угроз".

Слова главы британской разведки перекликаются с аналогичными замечаниями президента Франции Эммануэля Макрона, сделанными ранее в среду, о том, что Иран ведет себя все более агрессивно по отношению к Франции, задерживая ее граждан.

Со своей стороны, Иран обвинил противников Запада в разжигании общенациональных протестов, вызванных смертью иранской курдской женщины Махсы Амини 16 сентября под стражей в "полиции морали".

"Нынешняя волна протестов в Иране ставит фундаментальные вопросы перед тоталитарным режимом, – сказал МакКаллум. – Это может сигнализировать о глубоких изменениях, но траектория неопределенна".