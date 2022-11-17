Великобритания заблокировала продажу чипов китайской фирме

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Британское правительство заблокировало поглощение китайской компанией производителя микрочипов из Уэльса, назвав это угрозой национальной безопасности, передает УНН.

Детали

Nexperia, нидерландская фирма, принадлежащая китайской Wingtech, объявила в прошлом году о приобретении 100% акций Newport Wafer Fab, одного из крупнейших британских производителей полупроводников.

В среду поздно вечером правительство заявило, что секретарь по делам бизнеса Грант Шаппс издал приказ, что "требует от Nexperia продать не менее 86% Newport Wafer Fab для предотвращения потенциальных рисков для национальной безопасности".

Nexperia заявила, что "шокирована" этим решением.

"Решение ошибочно, и мы подадим апелляцию, чтобы отменить этот приказ о продаже, – заявил региональный менеджер фирмы. – Это решение посылает четкий сигнал о том, что Великобритания закрыта для бизнеса".

Дополнение

Великобритания пытается найти баланс между важностью экономических связей с Китаем и опасениями о росте глобального влияния Пекина.

Глава британского разведывательного управления МИ-5 Кен МакКаллум в среду подчеркнул "масштаб и размах сбора Китаем информации с использованием не только офицеров разведки и киберхакеров, но и бизнесменов и исследователей для кражи правительственной и коммерческой информации".

На саммите "Большой двадцатки" в Индонезии на этой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай является "наибольшей государственной угрозой нашей экономической безопасности", хотя он также отметил важность связей с Пекином.

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