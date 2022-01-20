Величезний вибух прогримів у Гані після того, як автомобіль із шахтарською вибухівкою врізався в мотоцикл
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Величезний вибух пролунав у Гані в четвер, який був викликаний зіткненням мотоцикла з транспортним засобом, який перевозив вибухівку для використання при видобуванні корисних копалин. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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За даними поліції Гани, інцидент стався в Апіаті, між містами Богозо та Бауді, у західному регіоні країни.
"Поліція та інші служби екстреної допомоги розпочали повномасштабні роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, — йдеться у заяві поліції. — Ми закликаємо всіх зберігати спокій, поки ми впораємося з цією сумною ситуацією".
Поліція повідомила, що більшість постраждалих було врятовано та госпіталізовано до різних лікарень та клінік. Більше жодних подробиць про їхній стан та про кількість не повідомлялося.
"Поліція взяла на себе відповідальність за ситуацію, яка забезпечує безпеку, щоб аварійні працівники, включаючи Національну пожежну службу Гани, НАДМО та службу швидкої допомоги, могли впоратися із ситуацією", — йдеться в іншій заяві.
"Населенню було рекомендовано переїхати з цього району до найближчих міст для їхньої безпеки, поки ведуться відновлювальні роботи", — додали у відомстві.
У заяві поліції міститься заклик до прилеглих міст відкрити класи, церкви та інші будівлі для розміщення жертв.
W/R: Scores feared dead in gas explosion at Bogoso#3NewsGH pic.twitter.com/Dcu04gI247— #TV3GH (@tv3_ghana) January 20, 2022