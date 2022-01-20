Огромный взрыв прогремел в Гане после того, как автомобиль с шахтерской взрывчаткой врезался в мотоцикл
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Огромный взрыв раздался в Гане в четверг, который был вызван столкновением мотоцикла с транспортным средством, которое перевозило взрывчатку для использования при добыче полезных ископаемых. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По данным полиции Ганы, инцидент произошел в Апиати, между городами Богозо и Бауди, в западном регионе страны.
"Полиция и другие службы экстренной помощи начали полномасштабные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, — говорится в заявлении полиции. — Мы призываем всех сохранять спокойствие, пока мы справимся с этой печальной ситуацией".
Полиция сообщила, что большинство пострадавших были спасены и госпитализированы в различные больницы и клиники. Больше никаких подробностей об их состоянии и о количестве не сообщалось.
"Полиция взяла на себя ответственность за ситуацию, которая обеспечивает безопасность, чтобы аварийные работники, включая Национальную пожарную службу Ганы, НАДМО и службу скорой помощи, могли справиться с ситуацией", — говорится в другом заявлении.
"Населению было рекомендовано переехать из этого района в ближайшие города для их безопасности, пока ведутся восстановительные работы", — добавили в ведомстве.
В заявлении полиции содержится призыв к близлежащим городам открыть классы, церкви и другие здания для размещения жертв.
W/R: Scores feared dead in gas explosion at Bogoso#3NewsGHpic.twitter.com/Dcu04gI247— #TV3GH (@tv3_ghana)January 20, 2022