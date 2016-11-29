Вегани Британії вимагають вилучити з обігу нові п'ятифунтові купюри через вміст у них жиру

“Петиція веганів і вегетаріанців Сполученого Королівства з вимогою вилучити з обігу нові пятифунтові купюри через вміст в них тваринних жирів набрала вже 5 тисяч підписів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 28 листопада Банк Англії підтвердив у своєму Twitter, що нові пластикові банкноти містять сало, що отримується з тваринного жиру і використовується для виробництва свічок і мила.

“Так, слід жиру присутній в полімерних гранулах, використаних для виробництва пятифунтових банкнот”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нова пластикова купюра була введена в обіг у вересні 2016 року. На лицьовій стороні банкноти зображена королева Єлизавета II, на зворотному — колишній британський прем’єр Вінстон Черчилль. Всього було надруковано 440 мільйонів нових “п’ятірок”.