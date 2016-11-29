Веганы Британии требуют изъять из обращения новые пятифунтовые купюры из-за содержания в них жира
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Веганы и вегетарианцы Великобритании зарегистрировали петицию, в которой требует изъять из обращения новые пятифунтовые купюры из-за содержания в них животных жиров, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Петиция веганов и вегетарианцев Соединенного Королевства с требованием изъять из оборота новые пятифунтовые купюры из-за содержания в них животных жиров набрала уже 5 тысяч подписей”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 ноября Банк Англии подтвердил в своем Twitter, что новые пластиковые банкноты содержат сало, получаемое из животного жира и которое используется для производства свечей и мыла.
“След жира присутствует в полимерных гранулах, использованных для производства пятифунтових банкнот”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что новая пластиковая купюра была введена в обращение в сентябре 2016 года. На лицевой стороне банкноты изображена королева Елизавета II, на оборотной — бывший британский премьер Уинстон Черчилль. Всего было напечатано 440 миллионов новых “пятерок”.