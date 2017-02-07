Ведуться перемовини про поставку мільйона тонн антрацитового вугілля зі США - І.Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Ведуться перемовини про поставку 1 млн тонн антрацитового вугілля зі США. Про це сьогодні сказав на прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“У мене є, але поки не підтверджена інформація про те, що зараз ведуться перемовини про поставку 1 млн тонн вугілля антрацитової групи з США до України”, — розповів міністр.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на сьогодні альтернативи антрацитовому вугіллю немає.