Ведутся переговоры о поставке миллиона тонн антрацитового угля из США - И.Насалик

"У меня есть, но пока не подтверждена информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке 1 млн тонн угля антрацитовой группы из США в Украину", - рассказал министр.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день альтернативы антрацитовому углю нет.