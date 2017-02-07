Ведутся переговоры о поставке миллиона тонн антрацитового угля из США - И.Насалик
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Ведутся переговоры о поставке 1 млн тонн антрацитового угля из США. Об этом сказал на пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
"У меня есть, но пока не подтверждена информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке 1 млн тонн угля антрацитовой группы из США в Украину", - рассказал министр.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день альтернативы антрацитовому углю нет.