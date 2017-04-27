Ведучий телеканалу Fox раптово пішов у відпустку після слів про Іванку Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Ведучий американського каналу Fox News Джессі Вотерс несподівано оголосив, що йде у відпустку. Це сталося після його зауважень про Іванку Трамп, які, імовірно, мали сексуальний підтекст, передає УНН із посиланням на ВВС Україна.
Як пише видання, коментуючи виступ доньки президента США у Берліні на жіночому саміті, він сказав з усмішкою, що йому "дуже подобається, як вона говорить у мікрофон".
Наступного дня він заперечив сексуальний підтекст своїх слів, сказавши, що зробив комплімент її голосу, який нагадує голос "діджея джазової радіостанції".
Через кілька годин після цього Дж.Вотерс несподівано повідомив, що йде у відпустку.
"Я збираюся у відпустку разом зі своєю родиною, тож завтра мене тут не буде", - сказав він в ефірі.
Джессі Вотерс вважається протеже Білла О'Райлі, якого нещодавно звільнили з Fox через звинувачення у сексуальних домаганнях.
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