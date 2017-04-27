Ведущий телеканала Fox внезапно ушел в отпуск после слов о Иванке Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Ведущий американского канала Fox News Джесси Уотерс неожиданно объявил, что уходит в отпуск. Это произошло после его замечаний о Иванке Трамп, которые, вероятно, имели сексуальный подтекст, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
Как пишет издание, комментируя выступление дочери президента США в Берлине на женском саммите, он сказал с улыбкой, что ему "очень нравится, как она говорит в микрофон".
На следующий день он отрицал сексуальный подтекст своих слов, сказав, что сделал комплимент ее голосу, который напоминает голос "диджея джазовой радиостанции".
Через несколько часов после этого Дж.Вотерс неожиданно сообщил, что уходит в отпуск.
"Я собираюсь в отпуск вместе со своей семьей, поэтому завтра меня здесь не будет", - сказал он в эфире.
Джесси Уотерс считается протеже Билла О'Райли, которого недавно уволили с Fox по обвинению в сексуальных домогательствах.
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