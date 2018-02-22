Ведучий популярного російського каналу у прямому ефірі побився з українським експертом

Бійка сталася під час обговорення ситуації на Донбасі. Німецький депутат Андреас Маурер, який побував в зоні конфлікту, розповів, що через бойові дій на сході України загинули сотні дітей.

"Ви повинні нарешті визнати правду, що там гинуть діти. Обстріл йде по людям, по дітям", - сказав Маурер.

Експерт з України Дмитро Суворов закликав депутата показати фотографії загиблих. У цей момент Норкін підійшов до політолога і схопив його за плече. Суворов спробував ухилитися і почав розмахувати руками. Між ними зав'язалася бійка, після чого присутні в студії стали рознімати чоловіків.

"Програма "Місце зустрічі" виходить в прямому ефірі. Теми обговорюються найгостріші. Трапляється, що учасники дискусії не завжди можуть стримати емоції", - йдеться в коментарі на сайті телеканалу.

НТВ також вибачився перед телеглядачами, які стали свідками інциденту.

Як повідомляв УНН, СБУ видворила з України журналіста НТВ.