Ведучий популярного російського каналу у прямому ефірі побився з українським експертом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Ведучий телеканалу НТВ Андрій Норкін у прямому ефірі програми "Місце зустрічі" побився з українським політологом Дмитром Суворовим. Відеозапис інциденту оприлюднено на сайті НТВ, передає УНН.
Бійка сталася під час обговорення ситуації на Донбасі. Німецький депутат Андреас Маурер, який побував в зоні конфлікту, розповів, що через бойові дій на сході України загинули сотні дітей.
"Ви повинні нарешті визнати правду, що там гинуть діти. Обстріл йде по людям, по дітям", - сказав Маурер.
Експерт з України Дмитро Суворов закликав депутата показати фотографії загиблих. У цей момент Норкін підійшов до політолога і схопив його за плече. Суворов спробував ухилитися і почав розмахувати руками. Між ними зав'язалася бійка, після чого присутні в студії стали рознімати чоловіків.
"Програма "Місце зустрічі" виходить в прямому ефірі. Теми обговорюються найгостріші. Трапляється, що учасники дискусії не завжди можуть стримати емоції", - йдеться в коментарі на сайті телеканалу.
НТВ також вибачився перед телеглядачами, які стали свідками інциденту.
Як повідомляв УНН, СБУ видворила з України журналіста НТВ.