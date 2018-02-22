Ведущий популярного российского канала в прямом эфире подрался с украинским экспертом

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63972 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78356 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81071 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107618 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100459 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104587 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111554 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134333 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин в прямом эфире программы "Место встречи" подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым. Видеозапись инцидента обнародована на сайте НТВ, передает УНН.

Драка произошла во время обсуждения ситуации на Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта, рассказал, что из-за боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей.

"Вы должны наконец признать правду, что там гибнут дети. Обстрел идет по людям, по детям", - сказал Маурер.

Эксперт по Украине Дмитрий Суворов призвал депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо. Суворов попытался уклониться и начал размахивать руками. Между ними завязалась драка, после чего присутствующие в студии стали разнимать мужчин.

"Программа "Место встречи" выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать эмоции", - говорится в комментарии на сайте телеканала.

НТВ также извинился перед телезрителями, которые стали свидетелями инцидента.

Как сообщал УНН, СБУ выдворила из Украины журналиста НТВ.

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