Ведущий популярного российского канала в прямом эфире подрался с украинским экспертом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин в прямом эфире программы "Место встречи" подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым. Видеозапись инцидента обнародована на сайте НТВ, передает УНН.
Драка произошла во время обсуждения ситуации на Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта, рассказал, что из-за боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей.
"Вы должны наконец признать правду, что там гибнут дети. Обстрел идет по людям, по детям", - сказал Маурер.
Эксперт по Украине Дмитрий Суворов призвал депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо. Суворов попытался уклониться и начал размахивать руками. Между ними завязалась драка, после чего присутствующие в студии стали разнимать мужчин.
"Программа "Место встречи" выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать эмоции", - говорится в комментарии на сайте телеканала.
НТВ также извинился перед телезрителями, которые стали свидетелями инцидента.
Как сообщал УНН, СБУ выдворила из Украины журналиста НТВ.