Ведмідь загриз ведмежа в Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 квітня. УНН. У хмельницькому зоокуточку ведмідь загриз 3-річне ведмежа. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Дорослі ведмідь і ведмедиця Тимофій і Аліса мешкають у зоокуточку багато років поспіль. Ведмежа пара привела понад десять ведмежат. Ведмежатко Марго привезли до зоокуточка майже 3 роки тому. До сьогодні ведмеді мешкали у суміжних невеличких клітках.
Сьогодні 20-річний ведмідь Тимофій з невідомих причин лапою дістав ведмедицю Марго і пошматував її голову. Доглядальник тварин категорично відмовився коментувати ситуацію кореспонденту УНН. Загиблу ведмедицю працівники зоокуточку покинули на технічному подвір’ї. Скільки вона там пролежить, достеменно невідомо, проте чоловік, який назвався колишнім працівником зоокуточка, розповів кореспонденту УНН, що після надзвичайної ситуації до зоокутка приїздила комісія. Є інформація про те, що ведмедя Тимофія мають приспати.
Відвідувачка зоокуточка Світлана зазначила, що місцеві ЗМІ неодноразово зауважували, що тварини не доїдають. Взимку Тимофій мало спав, а ведмедиці Аліса і Марта не спали зовсім. Можливо, це й спричинило агресію дорослої тварини.
Нагадаємо, у жовтні минулого року ведмідь загриз людину на фермі поруч з японським містом Адзуміно.