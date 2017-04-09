Медведь загрыз медвежонка в Хмельницком

Взрослые медведь и медведица Тимофей и Алиса живут в зооуголке много лет. Медвежья пара привела более десяти медвежат. Медвежонка Марго привезли в зооуголок почти 3 года назад. До сих пор медведи жили в смежных небольших клетках.

Сегодня 20-летний медведь Тимофей по неизвестным причинам лапой достал медведицу Марго и разорвал её голову. Смотритель животных категорически отказался комментировать ситуацию корреспонденту УНН. Погибшую медведицу работники зооуголка бросили на техническом дворе. Сколько она там пролежит, точно неизвестно, однако человек, назвавшийся бывшим сотрудником зооуголка, рассказал корреспонденту УНН, что после чрезвычайной ситуации в зооуголок приезжала комиссия. Есть информация о том, что медведя Тимофея должны усыпить.

Посетительница зооуголка Светлана отметила, что местные СМИ неоднократно замечали, что животные не доедают. Зимой Тимофей мало спал, а медведицы Алиса и Марта не спали совсем. Возможно, это и стало причиной агрессии взрослого животного.

Напомним, в октябре прошлого года медведь загрыз человека на ферме рядом с японским городом Адзумино.