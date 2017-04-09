Медведь загрыз медвежонка в Хмельницком

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100337 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115783 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174458 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127879 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123612 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116389 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106414 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107459 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103879 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Медведь загрыз медвежонка в Хмельницком

Медведь загрыз медвежонка в Хмельницком

Киев  •  УНН

 • 28397 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 апреля. УНН. В хмельницком зооуголке медведь загрыз 3-летнего медвежонка. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Взрослые медведь и медведица Тимофей и Алиса живут в зооуголке много лет. Медвежья пара привела более десяти медвежат. Медвежонка Марго привезли в зооуголок почти 3 года назад. До сих пор медведи жили в смежных небольших клетках.

Сегодня 20-летний медведь Тимофей по неизвестным причинам лапой достал медведицу Марго и разорвал её голову. Смотритель животных категорически отказался комментировать ситуацию корреспонденту УНН. Погибшую медведицу работники зооуголка бросили на техническом дворе. Сколько она там пролежит, точно неизвестно, однако человек, назвавшийся бывшим сотрудником зооуголка, рассказал корреспонденту УНН, что после чрезвычайной ситуации в зооуголок приезжала комиссия. Есть информация о том, что медведя Тимофея должны усыпить.

Посетительница зооуголка Светлана отметила, что местные СМИ неоднократно замечали, что животные не доедают. Зимой Тимофей мало спал, а медведицы Алиса и Марта не спали совсем. Возможно, это и стало причиной агрессии взрослого животного.

Напомним, в октябре прошлого года медведь загрыз человека на ферме рядом с японским городом Адзумино.

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