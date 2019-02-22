Вечірній Київ зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Станом на 19:00 на дорогах Києва спостерігається значне ускладнення руху автомобілів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, ускладнення руху спостерігається вздовж усього Набережного шосе, на частині бульвару Тараса Шевченка від Бессарабського ринку, Володимирського узвозу, частиною Хрещатику від готелю “Україна” до Європейської площі. Затори на вулицях Басейній та Шота Руставеллі, на Саксаганського та Жилянській, Бульваро-Кудрявській та Великій Васильківській.
Ускладнено рух бульваром Дружби Народів біля мосту Патона. Спостерігається затор на мосту Метро та частково на Південному мосту. Затор утворився на вулицях Саперно-слобідській, Стеценка, Олени Теліги, Семена Скляренка, Степана Бандери та на проспекті Перемоги.
Як повідомляв УНН, зранку 22 лютого водіїв попередили про засніжені дороги.