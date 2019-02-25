Вечірній Київ став у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Ввечері понеділка спостерігаються серйозні затори на центральних вулицях Києва. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Зокрема, серйозні пробки спостерігаються на вул. Хрещатик – згідно з даними сервісу затримка в русі складає 10 хвилин. На бул. Тараса Шевченка доведеться стояти довше – затримка складе 15 хвилин.
Крім того, на вул. Січових Стрільців доведеться затриматись на 11 хвилин, на Олени Теліги – 10 хвилин.
Також водіям слід врахувати при виборі маршруту затори на Повітрофлотському проспекті, вул. Новокостянтинівській, Лесі Українки, Леся Курбаса, Соборній, проспекті Перемоги, Броварському проспекті тощо.
Також "стоїть" міст Метро в напрямку до лівого берега, рух рештою мостів наразі відносно вільний.
Нагадаємо, станом на 8:55 сьогодні на дорогах Києва спостерігалося максимальне ускладнення руху автомобілів.