Вечірній Київ став у заторах

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Ввечері понеділка спостерігаються серйозні затори на центральних вулицях Києва. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зокрема, серйозні пробки спостерігаються на вул. Хрещатик – згідно з даними сервісу затримка в русі складає 10 хвилин. На бул. Тараса Шевченка доведеться стояти довше – затримка складе 15 хвилин.

Крім того, на вул. Січових Стрільців доведеться затриматись на 11 хвилин, на Олени Теліги – 10 хвилин.

Також водіям слід врахувати при виборі маршруту затори на Повітрофлотському проспекті, вул. Новокостянтинівській, Лесі Українки, Леся Курбаса, Соборній, проспекті Перемоги, Броварському проспекті тощо.

Також "стоїть" міст Метро в напрямку до лівого берега, рух рештою мостів наразі відносно вільний.

Нагадаємо, станом на 8:55 сьогодні на дорогах Києва спостерігалося максимальне ускладнення руху автомобілів.

Українські Національні Новини

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Київ

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