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Вдруге за день бюджетний комітет зібрався для розгляду змін до Бюджетного кодексу

Київ • УНН

 • 16839 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету зараз знову розгляне внесення правок до Бюджетного кодексу. Підтримавши ці правки Парламент зможе перейти до розгляду Бюджету на 2021 рік. Про це УНН повідомив член бюджетного комітету, народний депутат України Олексій Гончаренко.

Вдруге за день бюджетний комітет зібрався для розгляду змін до Бюджетного кодексу

“Вже відбулося одне засідання. Зараз буде ще одне засідання (бюджетного комітету ВРУ — ред.) до 16 години. Адже Рада прийняла дві взаємовиключні правки до Бюджетного кодексу й тепер цю ситуацію треба виправляти. А після цього, як вона буде виправленою, перейдемо до розгляду Бюджету. Це план “Слуг народу”. Ми (фракція “Європейська солідарність” - ред.) не будемо підтримувати Бюджет (проект Бюджету на 2021 рік — ред.)”, - зазначив Олексій Гончаренко.

Також у своєму Telegram-каналі політик уточнив про які дві взаємовиключні речі говорив.

“Одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо в загальних фондах бюджетів місцевого самоврядування на 1 рік, як тимчасовий захід, а друга - на постійній основі. При цьому друга правка не забирає це з доходів Держбюджету”, - уточнив нардеп.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк зазначав, що під час голосування в парламенті за Бюджетний кодекс було проголосовано низку правок по місцевим акцизам, в результаті чого вийшла невелика правова колізія.

Додамо, що Верховна Рада оголосила перерву до 16:00 для того, щоб парламентський комітет з питань бюджету встиг узгодити нюанси, які виникли під час розгляду і ухвалення законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу (№4100-д).

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