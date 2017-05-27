Вдову А.Піночета госпіталізували в Чилі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В Сантьяго госпіталізували вдову диктатора Аугусто Піночета 94-річну Лусію Іріарт Родрігес, передає УНН з посиланням на Bio-Bio.
Іріарт Родрігес була доставлена в лікарню з ускладненнями після грипу.
Лікарям вдалося стабілізувати її стан.
Протягом 2016 року вдова Піночета потрапляла в лікарню чотири рази.
Після приходу до влади Піночет yстановив жорстоку диктатyру, його противників кидали в тюрми, багато хто був змушений емігрувати. Після добровільної відмови диктатора від влади міжнародні судові органи почали його переслідування, однак диктатор уникнув сyда і yмер своєю смертю.