Вдову А.Пиночета госпитализировали в Чили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Сантьяго госпитализировали вдову диктатора Аугусто Пиночета 94-летнюю Лусию Ириарт Родригес, передает УНН со ссылкой на Bio-Bio.
Ириарте Родригес была доставлена в больницу с осложнениями после гриппа.
Врачам удалось стабилизировать ее состояние.
В течение 2016 вдова Пиночета попадала в больницу четыре раза.
После прихода к власти Пиночет yстановив жестокую диктатyру, его противников бросали в тюрьмы, многие были вынуждены эмигрировать. После добровольного отказа диктатора от власти международные судебные органы начали его преследование, однако диктатор избежал сyда и yмер своей смертью.