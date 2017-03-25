Вдова Д.Вороненкова не збирається висувати версій щодо вбивства чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Вдова убитого в центрі Києва колишнього депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова заявила, що не збирається висувати версій щодо вбивства чоловіка, зазначивши, що займатися цим будуть правоохоронні органи. Про це пише російське видання Meduza, передає УНН.
"Я не збираюся вибудовувати ніяких версій. Не буду навіть думати, хто це зробив, хто це замовив і виконав. Ніщо мені його не поверне. Зрозуміло, що правоохоронні органи будуть цим займатися, це їх робота. А я буду думати про те, що у мене є хлопчик, якому 11 місяців. І який тепер тільки мій. І заради своєї любові до Дениса я особисто не збираюся взагалі нічого робити. Я не знаю; може, це неправильно. Але вони у мене його вже відібрали. І що б я не робила, я його не поверну", - сказала М.Максакова.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.