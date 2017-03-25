Вдова Д.Вороненкова не собирается выдвигать версий относительно убийства мужа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Вдова убитого в центре Киева бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что не собирается выдвигать версий относительно убийства мужа, отметив, что заниматься этим будут правоохранительные органы. Об этом пишет российское издание Meduza, передает УНН.
"Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев. И который теперь только мой. И ради своей любви к Денису я лично не собираюсь вообще ничего делать. Я не знаю; может быть, это неправильно. Но они у меня его уже отобрали. И что бы я ни делала, я его не верну", - сказала М.Максакова.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.