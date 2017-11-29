Вдень на вулицях Києва працювали 243 одиниці снігоприбиральної техніки

"Вночі, з 2 години ночі працювало 147 одиниць снігоприбиральної техніки, вдень - 243 одиниці. Особливу увагу ми приділяємо підземним переходам, мостам, автомагістралям тощо", - повідомив Симонов.

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Крім того, за його словами, напоготові зараз стоять 345 одиниць снігоприбиральної техніки. Якщо погодні умови погіршаться, її випустять на дороги Києва.

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Водіїв просять не залишати авто вздовж доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. У разі погіршення погодних умов КМДА закликає водіїв не користуватись особистим транспортом і надали перевагу громадському.