Вдень на вулицях Києва працювали 243 одиниці снігоприбиральної техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні вдень на вулицях Києва працювали 243 одиниці снігоприбиральної техніки. Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, передає кореспондент УНН.
"Вночі, з 2 години ночі працювало 147 одиниць снігоприбиральної техніки, вдень - 243 одиниці. Особливу увагу ми приділяємо підземним переходам, мостам, автомагістралям тощо", - повідомив Симонов.
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Крім того, за його словами, напоготові зараз стоять 345 одиниць снігоприбиральної техніки. Якщо погодні умови погіршаться, її випустять на дороги Києва.
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Водіїв просять не залишати авто вздовж доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. У разі погіршення погодних умов КМДА закликає водіїв не користуватись особистим транспортом і надали перевагу громадському.