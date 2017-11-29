Днем на улицах Киева работали 243 снегоуборочные машины

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 5686 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 14943 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 15820 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 89255 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80557 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 92312 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121626 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115837 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146744 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107450 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Днем на улицах Киева работали 243 снегоуборочные машины

Днем на улицах Киева работали 243 снегоуборочные машины

Киев  •  УНН

 • 16970 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня днем ​​на улицах Киева работали 243 единицы снегоуборочной техники. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, передает корреспондент УНН.

"Ночью, с 2:00 ночи работало 147 единиц снегоуборочной техники, днем ​​- 243 единицы. Особое внимание мы уделяем подземным переходам, мостам, автомагистралям и т.д.", - сообщил Симонов.

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Кроме того, по его словам, сейчас стоят 345 единиц снегоуборочной техники. Если погодные условия ухудшатся, ее выпустят на дороги Киева.

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Водителей просят не оставлять авто вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. В случае ухудшения погодных условий КГГА призывает водителей не пользоваться личным транспортом и предпочли общественному.

Украинские Национальные Новости

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