Днем на улицах Киева работали 243 снегоуборочные машины

"Ночью, с 2:00 ночи работало 147 единиц снегоуборочной техники, днем ​​- 243 единицы. Особое внимание мы уделяем подземным переходам, мостам, автомагистралям и т.д.", - сообщил Симонов.

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Кроме того, по его словам, сейчас стоят 345 единиц снегоуборочной техники. Если погодные условия ухудшатся, ее выпустят на дороги Киева.

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Водителей просят не оставлять авто вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. В случае ухудшения погодных условий КГГА призывает водителей не пользоваться личным транспортом и предпочли общественному.