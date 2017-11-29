Днем на улицах Киева работали 243 снегоуборочные машины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня днем на улицах Киева работали 243 единицы снегоуборочной техники. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, передает корреспондент УНН.
"Ночью, с 2:00 ночи работало 147 единиц снегоуборочной техники, днем - 243 единицы. Особое внимание мы уделяем подземным переходам, мостам, автомагистралям и т.д.", - сообщил Симонов.
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Кроме того, по его словам, сейчас стоят 345 единиц снегоуборочной техники. Если погодные условия ухудшатся, ее выпустят на дороги Киева.
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Водителей просят не оставлять авто вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. В случае ухудшения погодных условий КГГА призывает водителей не пользоваться личным транспортом и предпочли общественному.