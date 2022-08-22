Вдала гуманітарна операція: з окупованої території Харківської області сьогодні евакуювали 825 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що з окупованої території Харківської області сьогодні евакуювали 825 людей. Про це інформує УНН.
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Сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти.
Чиновниця подякувала очільнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову за організацію процесу, а також “волонтерським організаціям за їхню самовідданість та допомогу“.
Нагадаємо
Ірина Верещук наголосила, що велика кількість населених пунктів півдня та сходу України взимку залишаться без світла та опалення, тому потрібно евакуюватися.