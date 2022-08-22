Удачная гуманитарная операция: с оккупированной территории Харьковской области сегодня эвакуировали 825 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что с оккупированной территории Харьковской области сегодня эвакуировали 825 человек. Об этом информирует УНН.
Детали
Сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети.
Чиновница поблагодарила руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова за организацию процесса, а также “волонтерским организациям за их самоотверженность и помощь“.
Напомним
Ирина Верещук подчеркнула, что большое количество населенных пунктов юга и востока Украины зимой останутся без света и отопления, поэтому нужно эвакуироваться.