Удачная гуманитарная операция: с оккупированной территории Харьковской области сегодня эвакуировали 825 человек

Детали

Сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети.

Чиновница поблагодарила руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова за организацию процесса, а также “волонтерским организациям за их самоотверженность и помощь“.

Напомним

Ирина Верещук подчеркнула, что большое количество населенных пунктов юга и востока Украины зимой останутся без света и отопления, поэтому нужно эвакуироваться.