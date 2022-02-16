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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Вчорашні кібертаки були підкріпленні фейками - Монастирський

Вчорашні кібертаки були підкріпленні фейками - Монастирський

Київ • УНН

 • 21367 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Вчорашні кібератаки на сайти та застосунки державних органів та банків були частиною спланованої операції, іншою частиною якої стали фейкові повідомлення. Про це під час телемарафону до Дня єднання заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.

Міністр заявив, що вчорашня кібератака стала наймасштабнішою, але спроба була невдалою.

Цитата:

“Ще одна тема - інформаційні фейки, які множаться останнім часом з кожною хвилиною все швидше і швидше. З останніх, які я особисто бачив, що начебто в українських банках відсутня готівка і вони перестають її видавати. Це фейк. І він йшов одночасно з кібератакою на основні державні банки. Абсолютно очевидно, що це скоординована акція - кібератака і атака нас з вами цими фейковими повідомленнями. Начебто не працює, начебто наступають, начебто підривають. У нашому інформаційному суспільстві реальна подія одразу стане предметом для обговорення в усіх ЗМІ. Фейкові події намагаються видати за дійсність і нам треба вміти їм чітко протистояти”, - заявив міністр.

Доповнення

Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України - Міноборони та ПриватБанку з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.

Як повідомив міністр внутрішніх справ, 16 лютого всі сайти та застосунки, які піддалися вчора атаці, працюють стабільно.

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