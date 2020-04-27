Вчора "швидка" у столиці госпіталізувала 39 осіб через підозру на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Протягом неділі, 26 квітня, у столиці через підозру на коронавірусну інфекцію бригади "швидкої" доставили до лікарень 39 осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Всього до "швидкої" надійшло протягом неділі 55 викликів через підозру на COVID-19.
Протягом неділі загалом бригади "швидкої" здійснили 867 виїздів на екстрені виклики. Серед іншого медики надали допомогу 96 дорослим та 9 дітям, які травмувалися.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже понад 9 тис. випадків COVID-19, з них у Києві - 1220 випадків.