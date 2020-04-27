Вчера "скорая" в столице госпитализировала 39 человек из-за подозрения на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В течение воскресенья, 26 апреля, в столице с подозрением на коронавирусную инфекцию бригады "скорой" доставили в больницы 39 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Всего в "скорую" поступило в течение воскресенья 55 вызовов из-за подозрений на COVID-19.
В течение воскресенья в общем бригады "скорой" совершили 867 выездов на экстренные вызовы. Среди прочего медики оказали помощь 96 взрослым и 9 детям, которые были травмированы.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них в Киеве - 1220 случаев.