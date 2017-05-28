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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Вчора на маріупольському напрямку сталося 24 обстріли з боку ворога

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Вчора на маріупольському напрямку сталося 24 обстріли з боку ворога, зокрема чотири з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Вчора на маріупольському напрямку сталося 24 обстріли з боку ворога

“Вчора на Маріупольському напрямку сталося 24 обстріли з боку ворога, зокрема, чотири з важкого озброєння,” — повідомив речник.

Також він зазначив, що більшість епізодів порушення режиму тиші припадає на ділянку фронту Павлопіль — Широкине. “Гарячою точкою” був Павлопіль, де російсько—окупаційні війська провели мінометно-артилерійський обстріл середньої інтенсивності. Ще двічі ворог відкривав вогонь з мінометів по Чермалику.

“Також вчора ворог епізодично відкривав вогонь з легкого озброєння по Мар’їнці та застосовував озброєння БМП по Новотроїцькому,” — додав він.

Як повідомляв УНН, за минулу добу вісім військовослужбовців отримали поранення в зоні АТО.

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