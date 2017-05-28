Вчера на мариупольском направлении произошло 24 обстрелы со стороны врага
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Вчера на мариупольском направлении произошло 24 обстрелы со стороны врага, в том числе четыре из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вчера на Мариупольском направлении произошло 24 обстрелы со стороны врага, в частности, четыре из тяжелого вооружения", - сообщил пресс-секретарь.
Также он отметил, что большинство эпизодов нарушения режима тишины приходится на участок фронта Павлополь - Широкино. "Горячей точкой" был Павлополь, где российско-оккупационные войска провели минометно-артиллерийский обстрел средней интенсивности. Еще дважды враг открывал огонь из минометов по Чермалык.
"Также вчера враг эпизодически открывал огонь из легкого вооружения по Марьинке и применял вооружение БМП по Новотроицком", - добавил он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки восемь военнослужащих получили ранения в зоне АТО.