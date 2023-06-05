"Вчинив би, так само як путін": ексміністра Словаччини звинуватили у звеличенні війни
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Вища прокуратура Словаччини заявила, що висунула звинувачення ексміністру юстиції та колишньому голові Верховного суду Стефану Харабіну у зв'язку з публікацією у Facebook, яка вихваляє вторгнення росії в Україну, передає УНН посилаючись на AFP.
Деталі
Наступного дня після введення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року Харабін написав у Facebook, що «вчинив би, так само як путін».
Зузана Дробова, прессекретар прокуратури Словаччини, повідомила AFP, що Харабіну було пред'явлено звинувачення в «дифамації нації, раси та переконання, а також у підтримці злочину». Вона відмовилася надати більш детальну інформацію, оскільки кримінальне провадження все ще продовжується.
Газета Dennik N повідомила, що Харабіну загрожує три роки в'язниці, якщо його визнають винним.
Газета цитує Харабіна, який заявив у понеділок, що він «пишається» заявою, яку він охоче повторить, оскільки вважає, що росія діє відповідно до міжнародного права.
Харабін також заявив у відеоінтерв'ю, розміщеному на YouTube, що борг росії – «ліквідувати всіх українських нацистів… які з 2014 року вбили на Донбасі 14 000 дітей, жінок та людей похилого віку».
Додамо
Колишній комуніст, 66-річний політик обіймав посаду міністра юстиції у першому кабінеті прем'єр-міністра-популіста Роберта Фіцо у 2006-2009 роках.
Явний критик ЄС Харабін також два терміни був головою Верховного суду і балотувався в президенти на виборах 2019 року, на яких перемогла Зузана Чапутова, нинішній глава держави.
Він неодноразово критикувався за поширення у Facebook фейкових новин, пов'язаних з мігрантами, і за критику санкцій ЄС проти росії.