Детали

На следующий день после ввода российских войск в Украину 24 февраля 2022 года Харабин написал в Facebook, что «поступил бы, так же как путин».

Зузана Дробова, пресс-секретарь прокуратуры Словакии, сообщила AFP, что Харабину было предъявлено обвинение в «диффамации нации, расы и убеждения, а также в поддержке преступления». Она отказалась предоставить более подробную информацию, поскольку уголовное производство все еще продолжается.

Газета Dennik N сообщила, что Харабину грозит три года тюрьмы, если его признают виновным.

Газета цитирует Харабина, который заявил в понедельник, что он «гордится» заявлением, которое он охотно повторит, поскольку считает, что россия действует в соответствии с международным правом.

Харабин также заявил в видеоинтервью, размещенном на YouTube, что долг россии – «ликвидировать всех украинских нацистов… которые с 2014 года убили на Донбассе 14 000 детей, женщин и стариков».

Добавим

Бывший коммунист, 66-летний политик занимал пост министра юстиции в первом кабинете премьер-министра-популиста Роберта Фицо в 2006-2009 годах.

Явный критик ЕС Харабин также два срока был председателем Верховного суда и баллотировался в президенты на выборах 2019 года, на которых победила Зузана Чапутова, нынешний глава государства.

Он неоднократно критиковался за распространение в Facebook фейковых новостей, связанных с мигрантами, и за критику санкций ЕС против россии.