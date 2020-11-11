Вчені з'ясували причину виникнення гігантських дірок в льодовиках Антарктиди

Вчені з'ясували, що теплі атмосферні річки стають причиною утворення величезних отворів в морському льоді Південного океану. Ці ополонки змінюють циркуляцію і екологію океану.

Учені з Австралії, ОАЕ і США показали, що теплі потоки вологого повітря, відомі, як атмосферні річки, грають ключову роль у формуванні клімату Антарктики, і стають причиною утворення величезних дірок в морському льоді моря Уедделла в Південному океані біля берегів Антарктиди. Взимку отвори в льоді цій частині океану утворюються дуже рідко, вперше велика ополонка була виявлена там в 1973 році, а в кінці зими 2017 на цьому місці знову з'явилася ополонка. Тепер вчені з'ясували, що причиною її виникнення стали атмосферні річки, які принесли тепле вологе повітря з узбережжя Південної Америки, нагрівши поверхню морського льоду. Попередні дослідження показали, що атмосферні річки впливають також на танення льоду на суші і шельфових льодовиків Антарктики.

Танення льоду Антарктиди, помітно прискорилося в XXI столітті, що сприяє підвищенню рівня Світового океану, що призводить до повеней і прибережних штормів.

Дослідники відзначають, що при спостережуваних змінах клімату, в майбутньому атмосферні річки стануть частішими і масштабнішими. Пересування величезних мас водяної пари до берегів Антарктиди викличе, крім додаткового прогріву, збільшення інтенсивності опадів.

Якщо весь антарктичний лід розтане, рівень океану підніметься приблизно на 60 метрів.