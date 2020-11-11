Вчені з'ясували причину виникнення гігантських дірок в льодовиках Антарктиди

ukru
10:24 • 38502 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 86143 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 98386 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 125402 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 118291 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 120509 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 122313 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106724 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113418 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92816 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 117365 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 100439 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 105743 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 64837 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 61173 перегляди
Публікації
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 13130 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 18278 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 125402 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 100426 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 118468 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 13534 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 28237 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 101293 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 120091 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119801 перегляди
Актуальне
Вчені з'ясували причину виникнення гігантських дірок в льодовиках Антарктиди

Вчені з'ясували причину виникнення гігантських дірок в льодовиках Антарктиди

Київ • УНН

 • 23897 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Гігантські отвори в морському льоды біля берегів Антарктиди утворилися через теплі повітряні течій, до такого висновку прийшли вчені. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances, повідомляє УНН.

Вчені з'ясували, що теплі атмосферні річки стають причиною утворення величезних отворів в морському льоді Південного океану. Ці ополонки змінюють циркуляцію і екологію океану.

Учені з Австралії, ОАЕ і США показали, що теплі потоки вологого повітря, відомі, як атмосферні річки, грають ключову роль у формуванні клімату Антарктики, і стають причиною утворення величезних дірок в морському льоді моря Уедделла в Південному океані біля берегів Антарктиди. Взимку отвори в льоді цій частині океану утворюються дуже рідко, вперше велика ополонка була виявлена там в 1973 році, а в кінці зими 2017 на цьому місці знову з'явилася ополонка. Тепер вчені з'ясували, що причиною її виникнення стали атмосферні річки, які принесли тепле вологе повітря з узбережжя Південної Америки, нагрівши поверхню морського льоду. Попередні дослідження показали, що атмосферні річки впливають також на танення льоду на суші і шельфових льодовиків Антарктики.

Танення льоду Антарктиди, помітно прискорилося в XXI столітті, що сприяє підвищенню рівня Світового океану, що призводить до повеней і прибережних штормів.

Дослідники відзначають, що при спостережуваних змінах клімату, в майбутньому атмосферні річки стануть частішими і масштабнішими. Пересування величезних мас водяної пари до берегів Антарктиди викличе, крім додаткового прогріву, збільшення інтенсивності опадів.

Якщо весь антарктичний лід розтане, рівень океану підніметься приблизно на 60 метрів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92