Вчені вперше виявили скам'янілий мозок динозавра
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Виявлений на півдні Англії понад 10 років тому коричневий камінь виявився першим в історії науки зразком скам’янілого головного мозку динозавра, підтвердили вчені. Про це УНН передає із посиланням на Reuters.
Скам’янілість надзвичайно добре збереглася завдяки тому, що голова динозавра після його смерті моментально опинилася у водоймі з високим рівнем кислотності і низьким вмістом кисню. Так могло статися в разі, якщо тварина потонула в болоті або загинула через повінь.
Палеонтологи припускають, що мозок належав великій травоїдній тварині, такій як ігуанодон, що жила в нижньому крейдяному періоді. Вік скам’янілості оцінюють більш ніж в 130 млн років.
“Шанси на збереження мозкової тканини неймовірно малі, тому відкриття цього екземляру вражає”, — зазначив вчений Алекс Ліу, який працював над ідентифікацією скам’янілості.
Скам’янілий мозок був знайдений мисливцем за копалинами в Сассексі в 2004 році. Він дещо схожий на мозок сучасних птахів і крокодилів.
Нагадаємо, понад тонну останків динозаврів виявили вчені під час експедиції в Антарктиді.