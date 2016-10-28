Ученые впервые обнаружили окаменевший мозг динозавра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Обнаруженный на юге Англии более 10 лет назад коричневый камень оказался первым в истории науки образцом окаменевшего головного мозга динозавра, подтвердили ученые. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.
Окаменелость очень хорошо сохранилась благодаря тому, что голова динозавра после его смерти моментально оказалась в водоеме с высоким уровнем кислотности и низким содержанием кислорода. Так могло произойти в случае, если животное утонула в болоте или погибло из-за наводнения.
Палеонтологи предполагают, что мозг принадлежал крупному травоядному животному, такому как игуанодон, которое жило в нижнем меловом периоде. Возраст окаменелости оценивают более чем в 130 млн лет.
"Шансы на сохранение мозговой ткани невероятно малы, поэтому открытие этого экземляров поражает", - отметил ученый Алекс Лиу, который работал над идентификацией окаменелости.
Окаменевший мозг был найден охотником за ископаемыми в Сассексе в 2004 году. Он чем-то похож на мозг современных птиц и крокодилов.
Напомним, более тонны останков динозавров обнаружили ученые во время экспедиции в Антарктиде.