Вчені виявили гени, які підвищують ймовірність виникнення раку жовчного міхура
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Індійські вчені, спільно зі своїми американськими колегами, провели дослідження, в результаті якого були зафіксовані гени, які провокують виникнення онкології жовчного міхура, передає УНН.
Так, під часі експерименту було взято для аналізу кров більш ніж тисячі людей, які хворіють раком жовчного міхура.
Також, кров на аналіз здали 1,5 тис. здорових людей.
Вчені порівняли показники і дійшли висновку, що гени ABCB4 і ABCB1 безпосередньо пов'язані із захворюванням жовчного міхура за допомогою переміщення ліпідів через органи.
Дослідники переконані, що результати експерименту допоможуть розробити більш точний курс лікування раку жовчного міхура і, можливо, вдасться за допомогою видалення небезпечних генів врятуватися від такого онкологічного захворювання, як рак жовчного міхура.
Нагадаємо, за словами лікаря МЦ "Клініка Спіженко" Ярослава Денисенка, генетичний фактор дійсно відіграє істотну роль у розвитку ракових захворювань.
За словами фахівця, піклуватися про своє здоров’я мають усі без виключення. Але ті, у кого в родині були випадки онкології, повинні бути особливо уважними.
“Спадковість відіграє велику роль у розвитку онкології. Саме тому, якщо в родині були випадки раку, то людина має більше уваги приділяти своєму здоров’ю, проходити відповідні обстеження, онкоскринінги. Це дозволить вчасно відреагувати лікарям на можливі загрози”, — сказав він.