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Вчені вимагають нового розслідування походження COVID-19

Вчені вимагають нового розслідування походження COVID-19

Київ • УНН

 • 42917 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Після початку Олімпіади в Пекіні група міжнародних вчених знову закликає до "всебічного міжнародного розслідування" походження COVID-19. Про це УНН пише з посиланням на ABC News.

Деталі

Це останній із серії чітко сформульованих листів із вимогою до більшої прозорості від китайського уряду. Лист підписаний 20 вченими зі США, Великої Британії, Німеччини, Нової Зеландії, Франції, Австралії, Індії та Японії.

"Олімпійська хартія стверджує, що мета олімпізму полягає в тому, щоб поставити спорт на службу гармонійному розвитку людства з метою сприяння мирному суспільству, що піклується про збереження людської гідності, — пише група вчених.— На жаль, оскільки сьогодні спортсмени з усього світу збираються разом на початку Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року, це благородне прагнення підривається завдяки постійним зусиллям приймаючого уряду запобігти всебічному міжнародному розслідуванню походження COVID-19".

Поглиблене та об’єднане вивчення походження COVID-19 є "справжнім відображенням ідеалів, що лежать в основі олімпійського руху", йдеться у листі, і буде "сприяти відкритості та взаємній довірі", особливо в той час, коли спортсмени світу збираються в Пекіні.

Досі не було зроблено остаточного висновку щодо того, звідки взявся COVID-19, оскільки міжнародні органи охорони здоров’я та розвідка США зупинилися між двома теоріями: чи з’явився вірус від природного розповсюдження з тварин, чи він стався внаслідок випадкового витоку лабораторного експерименту в Ухані, Китай.

Що було раніше

Офіс директора національної розвідки США у своїй доповіді підкреслив перешкоди для пошуку будь-яких конкретних відповідей, а саме, некорисну неспівпрацю з боку китайського уряду, яка "ймовірно, завадить розслідуванню".

Команда під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров’я також підкреслила, що для реального прогресу необхідно більше обмінюватися записами, зразками та необробленими даними.

У першому етапі дослідження ВООЗ походження COVID-19, вважалося, що витік з лабораторії був "вкрай малоймовірним".

Агентство охорони здоров’я ООН сформувало нову групу вчених для нового етапу розслідування, яке включало лабораторні аудити, які китайський уряд відхилив.

Тим часом Пекін рішуче заперечує, що вірус міг потрапити з однієї з його лабораторій, наполягаючи на тому, щоб розслідування проводилося за межами Китаю. Китайська влада без доказів припустила, що вірус вже поширювався в Сполучених Штатах з кінця 2019 року.

У березні 2020 року речник міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь написав у Твіттер, що "можливо, армія США принесла епідемію в Ухань", стверджуючи, що американські військові спортсмени, які відвідали Всесвітні військові ігри в Ухані в жовтні 2019 року, могли бути відповідальними за поширення COVID-19.

Представники міністерства оборони США рішуче відкинули звинувачення, назвавши його "дезінформацією".

Доповнення

Експерти кажуть, що на виявлення походження COVID-19 можуть знадобитися роки, навіть за умови повної міжнародної співпраці та неушкодженого сліду наукових доказів. Вченим знадобилося більше десяти років, щоб визначити популяцію кажанів, яка була домом епідемії SARS у 2002 році.

Незважаючи на це, вони також підкреслюють, що розуміння того, де і як почалася ця пандемія, може мати вирішальне значення для запобігання наступній.

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