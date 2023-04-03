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Вчені створили нову детальну мапу Марса

Вчені створили нову детальну мапу Марса

Київ • УНН

 • 924411 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Нова карта Марса показує Червону планету в приголомшливих деталях, відкриваючи безліч захоплюючих геологічних особливостей, з орбіти, передає УНН з посиланням на Space.

Деталі

Нова мапа з високим розширенням може допомогти вченим відповісти на низку нагальних питань про Марс, у тому числі про те, чому та яким чином він став засушливою планетою, попри те, що колись на там було багато води.

Мапа Марса була створена групою вчених на чолі з Нью-Йоркським університетом Абу-Дабі (NYUAD) та Центром космічних наук Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Дослідники використали дані, які були зібрані з орбіти навколо Марса місією Emirates Mars Mission (EMM), також відомою як Hope або Al-Amal.

Нова мапа демонструє Червону планету очима сучасної бортової системи візуалізації Hope, Emirates Exploration Imager (EXI).

"Ми плануємо зробити нашу карту доступною для всіх, як частину нового і досконалішого Атласу Марса, над яким ми працюємо, і після публікації він буде доступний як англійською, так і арабською мовами", — заявили у NYU Abu Dhabi (NYUAD). )

Керівник наукової групи Димитро Атрі, яка розробляла мапу, сказав: "Ми сподіваємося, що ця доступність зробить його чудовим інструментом для дослідників, а також студентів, щоб вони могли дізнатися більше про Марс".

Доповнення

Щоб створити карту, Атрі та його команда використали понад 3 000 знімків, зроблених бортовою системою Hope протягом одного року на Марсі (2 земні роки).

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