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Ученые создали новую подробную карту Марса

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Новая карта Марса показывает Красную планету в потрясающих деталях, открывая множество захватывающих геологических особенностей, с орбиты, передает УНН со ссылкой на Space.

Детали

Новая карта с высоким разрешением может помочь ученым ответить на ряд насущных вопросов о Марсе, в том числе о том, почему и каким образом он стал засушливой планетой, несмотря на то, что когда-то там было много воды.

Карта Марса была создана группой ученых во главе с Нью-Йоркским университетом Абу-Даби (NYUAD) и Центром космических наук Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Исследователи использовали данные, которые были собраны с орбиты вокруг Марса миссией Emirates Mars Mission (EMM), также известной как Hope или Al-Amal.

Новая карта демонстрирует Красную планету глазами современной бортовой системы визуализации Hope, Emirates Exploration Imager (EXI).

"Мы планируем сделать нашу карту доступной для всех, как часть нового и более совершенного Атласа Марса, над которым мы работаем, и после публикации он будет доступен как на английском, так и на арабском языках", — заявили в NYU Abu Dhabi (NYUAD).

Руководитель научной группы Димитро Атри, которая разрабатывала карту, сказал: "Мы надеемся, что эта доступность сделает его отличным инструментом для исследователей, а также студентов, чтобы они могли узнать больше о Марсе".

Дополнение

Чтобы создать карту, Атри и его команда использовали более 3 000 снимков, сделанных бортовой системой Hope в течение одного года на Марсе (2 земных года).

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