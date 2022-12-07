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Вчені представили золоті артефакти стародавніх міст Трої

Вчені представили золоті артефакти стародавніх міст Трої

Київ • УНН

 • 1467171 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Вчені представили золоті артефакти, які знайшли у стародавній Трої, Поліокіні та Урі. За допомогою інноваційного мобільного лазерного методу науковці встановили про ідентичне походження цих предметів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Akeonew.

Деталі

Міфічне місто Троя (тепер відоме як Хісарлик у Чанаккале, Туреччина) — це стародавнє місто, яке зараз частково поховане. Воно зустрічалося у “Іліаді” Гомера (одного з найдавніших творів західної літератури), яке розповідає про облогу міста. Поліохіні — стародавнє поселення на острові Лемос, яке існувало до побудови Трої I.

Відтоді, як археолог Генріх Шліман виявив скарб Пріама у Трої в 1873 році, походження золота залишається загадкою.

Професор Перніцка та міжнародна команда тепер змогли довести, що артефакти походять із так званих вторинних родовищ, таких як річки, а їх хімічний склад не тільки ідентичний золотим предметам із поселення Поліохні на Лемносі та з царських гробниць, в Урі в Месопотамії, а також з предметами з Грузії.

“Це означає, що між цими віддаленими регіонами мали бути торговельні зв’язки”, — запевняє вчений.

Команда використовувала портативну систему лазерної абляції для вилучення золота. Великі розплави створювали невеликі мікроскопічні отвори в зразках, які потім аналізували за допомогою мас-спектрометрії для визначення їх складу. Використовуючи цей метод, дослідники дослідили 61 артефакт ранньої бронзової доби (2500-2000 років до нашої ери).

                                                           

Тим часом експерти вже давно сперечаються про справжнє походження золота з царських гробниць Ура. У Месопотамії немає природних джерел золота, що робить Західну Анатолію, місце розташування Трої, можливим джерелом.

“Однак розглядалися й інші зовсім інші регіони, які, як відомо, мали міцні торговельні зв’язки з Уром”, — сказала Пернічка.

Попередні дослідження виявили, що подібні предмети використовувалися в епоху ранньої бронзи на всьому шляху від Егейського моря до долини Інду на території сучасного Пакистану. Наприклад, дорогоцінне каміння лазурит, офіційні печатки, стандартизовані ваги та сережки з однаковими спіральними візерунками. Однак точне походження золота з Трої досі невідоме.

Відомі місця, де були знайдені поклади золота в епоху бронзи, і поширена сережка з чотирма маленькими спіралями.

Відомі місця, де були знайдені поклади золота в епоху бронзи, і поширена сережка з чотирма маленькими спіралями.

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