Ученые представили золотые артефакты древних городов Трои
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Ученые представили золотые артефакты, найденные в древней Трое, Полиокине и Уре. С помощью инновационного мобильного лазерного метода ученые установили об идентичном происхождении этих предметов.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Akeonew.
Детали
Мифический город Троя (теперь известный как Хисарлик в Чанаккале, Турция) — это древний город, который сейчас частично похоронен. Оно встречалось в “Илиаде” Гомера (одного из древнейших произведений западной литературы), рассказывающем об осаде города. Полиохин — древнее поселение на острове Лемос, которое существовало до построения Трои I.
С тех пор как археолог Генрих Шлиман обнаружил сокровище Приама в Трое в 1873 году, происхождение золота остается загадкой.
Профессор Перницка и международная команда теперь смогли доказать, что артефакты происходят из так называемых вторичных месторождений, таких как реки, а их химический состав не только идентичен золотым предметам из поселения Полиохни на Лемносе и из царских гробниц, в Ури в Месопотамии, а также с предметами из Грузии.
“Это означает, что между этими отдаленными регионами должны быть торговые связи”, — уверяет ученый.
Команда использовала портативную систему лазерной абляции для извлечения золота. Большие расплавы создавали небольшие микроскопические отверстия в образцах, которые затем анализировали с помощью масс-спектрометрии для определения их состава. Используя этот метод, исследователи исследовали 61 артефакт ранних бронзовых суток (2500-2000 годов до нашей эры).
Между тем эксперты уже давно спорят о подлинном происхождении золота из царских гробниц Ура. В Месопотамии нет природных источников золота, что делает Западную Анатолию, месторасположение Трои, возможным источником.
“Однако рассматривались и другие совсем другие регионы, которые, как известно, имели прочные торговые связи с Уром”, — сказала Перничка.
Предыдущие исследования обнаружили, что подобные предметы использовались в эпоху ранней бронзы на всем пути от Эгейского моря до долины Инда на территории современного Пакистана. Например, драгоценные камни лазурит, официальные печати, стандартизированные весы и серьги с одинаковыми спиральными узорами. Однако точное происхождение золота из Трои до сих пор неизвестно.
Известны места, где были найдены залежи золота в эпоху бронзы, и распространена серьга с четырьмя маленькими спиралями.