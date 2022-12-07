Ученые представили золотые артефакты древних городов Трои

Детали

Мифический город Троя (теперь известный как Хисарлик в Чанаккале, Турция) — это древний город, который сейчас частично похоронен. Оно встречалось в “Илиаде” Гомера (одного из древнейших произведений западной литературы), рассказывающем об осаде города. Полиохин — древнее поселение на острове Лемос, которое существовало до построения Трои I.

С тех пор как археолог Генрих Шлиман обнаружил сокровище Приама в Трое в 1873 году, происхождение золота остается загадкой.

Профессор Перницка и международная команда теперь смогли доказать, что артефакты происходят из так называемых вторичных месторождений, таких как реки, а их химический состав не только идентичен золотым предметам из поселения Полиохни на Лемносе и из царских гробниц, в Ури в Месопотамии, а также с предметами из Грузии.

“Это означает, что между этими отдаленными регионами должны быть торговые связи”, — уверяет ученый.

Команда использовала портативную систему лазерной абляции для извлечения золота. Большие расплавы создавали небольшие микроскопические отверстия в образцах, которые затем анализировали с помощью масс-спектрометрии для определения их состава. Используя этот метод, исследователи исследовали 61 артефакт ранних бронзовых суток (2500-2000 годов до нашей эры).

Между тем эксперты уже давно спорят о подлинном происхождении золота из царских гробниц Ура. В Месопотамии нет природных источников золота, что делает Западную Анатолию, месторасположение Трои, возможным источником.

“Однако рассматривались и другие совсем другие регионы, которые, как известно, имели прочные торговые связи с Уром”, — сказала Перничка.

Предыдущие исследования обнаружили, что подобные предметы использовались в эпоху ранней бронзы на всем пути от Эгейского моря до долины Инда на территории современного Пакистана. Например, драгоценные камни лазурит, официальные печати, стандартизированные весы и серьги с одинаковыми спиральными узорами. Однако точное происхождение золота из Трои до сих пор неизвестно.