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Вчені порівняли рівень смертності в "Грі престолів" із Середньовіччям

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Дослідники з Австралії вивчили рівень смертності в “Грі престолів” і за історичними джерелами порівняли його з тим, що був в Середні віки, інформує УНН з посиланням на публікацію результатів дослідження.

Вчені порівняли рівень смертності в "Грі престолів" із Середньовіччям

Вчені Лістад і Браун порахували, що з 330 персонажів 186 не дожили до кінця сьомого сезону. 74% загинули від колото-різаних ран. 13 персонажів були обезголовлені, 22 згоріли, ще 9 отруїли. Лише двоє померли своєю смертю.

Як з’ясували дослідники, ризик смерті у другорядних персонажів в 2,5 рази менше, ніж у головних. Шансів вижити найбільше у тих, хто готовий перейти на бік ворога.

Жінки на екрані живуть в два рази довше, ніж чоловіки. Також герої-аристократи живуть в середньому вдвічі більше, ніж бідняки. Вчені прийшли до висновку, що рівень смертності в серіалі відповідає статистиці Середніх століть. У той час виживали ті, хто переходив на бік переможців і вважав за краще тихе життя.

Нагадуємо, опубліковано тізер фінального сезону “Гри престолів”.

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