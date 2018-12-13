Ученые сравнили уровень смертности в "Игре престолов" со Средневековьем
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Исследователи из Австралии изучили уровень смертности в “Игре престолов” и по историческим источникам сравнили его с тем, что был в Средние века, информирует УНН со ссылкой на публикацию результатов исследования.
Ученые Листад и Браун посчитали, что из 330 персонажей 186 не дожили до конца седьмого сезона. 74 % погибли от колото-резаных ран. 13 персонажей были обезглавлены, 22 сгорели, еще 9 отравили. Лишь двое умерли своей смертью.
Как выяснили исследователи, риск смерти у второстепенных персонажей в 2,5 раза меньше, чем у главных. Шансов выжить больше всего у тех, кто готов перейти на сторону врага.
Женщины на экране живут в два раза дольше, чем мужчины. Также герои-аристократы живут в среднем вдвое больше, чем бедняки. Ученые пришли к выводу, что уровень смертности в сериале соответствует статистике Средних веков. В то время выживали те, кто переходил на сторону победителей и предпочел тихую жизнь.
Напоминаем, опубликовано тизер финального сезона “Игры престолов”.